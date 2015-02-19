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Albas erromesen aterpetxea
Martínez Flamarique plaza, 4 behea
Logroño (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ezequiel A. López Ambrústolo
Oharrak: Ezequiel da aterpetxearen arduraduna, eta, erromes den aldetik, badaki etapa amaitzean erromesei sortzen zaizkien behar guztietan laguntzen. Hartu erromesa limonada freskoarekin, frutarekin eta kortesiazko magdalenekin. Eman beheko sabana, burkoa eta burko-azala. Beharrezkoa da lozakua. Kontrol-ordutegia: 13:00etan. 17:00etan Check out ordutegia: 8 ordu
Bide frantsesa
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak