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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue de Peregrinos Albas

Disponible sin conexión
75
2
Albas

Plaza Martínez Flamarique, 4 bajo
Logroño (La Rioja)

+34 688766475

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ezequiel A. López Ambrústolo

Observaciones: Ezequiel es el encargado del albergue y como peregrino que es, sabe ayudar en todas las necesidades que surgen a los peregrinos cuando acaban la etapa.Recibe al peregrino con limonada fresca, fruta de cortesía Se entregan sabanas desechables. Es necesario saco de dormir. Horario de check in: de 13 hs. a 17 hs. Horario check out: 8 hs.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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