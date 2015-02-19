Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
Plaza Martínez Flamarique, 4 bajo
Albergue de Peregrinos Albas
Disponible sin conexión
752
Plaza Martínez Flamarique, 4 bajo
Logroño (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ezequiel A. López Ambrústolo
Observaciones: Ezequiel es el encargado del albergue y como peregrino que es, sabe ayudar en todas las necesidades que surgen a los peregrinos cuando acaban la etapa.Recibe al peregrino con limonada fresca, fruta de cortesía Se entregan sabanas desechables. Es necesario saco de dormir. Horario de check in: de 13 hs. a 17 hs. Horario check out: 8 hs.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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