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Albergue de Peregrinos Albas
Praza Martínez Flamarique, 4 baixo
Logroño (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ezequiel A. López Ambrústolo
Observacións: Ezequiel é o encargado do albergue e como peregrino que é, sabe axudar en todas as necesidades que xorden aos peregrinos cando acaban a etapa.Recibe ao peregrino con limonada fresca, froita e madalenas de cortesía Entrégase sabana bajera, almofada e funda de almofada. O necesario saco de durmirHorario de check in: de 13 hs. a 17 hsHorario check out: 8 hs.
Camiño Francés
Etapa de Torres do Río a Logroño
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