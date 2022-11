Albergue de Peregrinos Albas

Praza Martínez Flamarique, 4 baixo

Logroño (A Rioxa) +34 688766475 www.albasalbergue.com IG: alberguealbas

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ezequiel A. López Ambrústolo

Observacións: Ezequiel é o encargado do albergue e como peregrino que é, sabe axudar en todas as necesidades que xorden aos peregrinos cando acaban a etapa.Recibe ao peregrino con limonada fresca, froita e madalenas de cortesía Entrégase sabana bajera, almofada e funda de almofada. O necesario saco de durmirHorario de check in: de 13 hs. a 17 hsHorario check out: 8 hs.