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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Albergue de Peregrinos Albas

Dispoñible sen conexión
69
0
Albas

Praza Martínez Flamarique, 4 baixo
Logroño (A Rioxa)

+34 688766475

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ezequiel A. López Ambrústolo

Observacións: Ezequiel é o encargado do albergue e como peregrino que é, sabe axudar en todas as necesidades que xorden aos peregrinos cando acaban a etapa.Recibe ao peregrino con limonada fresca, froita e madalenas de cortesía Entrégase sabana bajera, almofada e funda de almofada. O necesario saco de durmirHorario de check in: de 13 hs. a 17 hsHorario check out: 8 hs.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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