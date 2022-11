Alberg de Pelegrins Albes

Plaza Martínez Flamarique, 4 baix

Logronyo (La Rioja) +34 688766475 www.albasalbergue.com IG: @alberguealbas

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ezequiel A. López Ambrústolo

Observacions: Ezequiel és l'encarregat de l'alberg i com pelegrí que és, sap ajudar en totes les necessitats que sorgeixen als pelegrins quan acaben l'etapa.Rep al pelegrí amb llimonada fresca, fruita i magdalenes de cortesia Es lliura sabana bajera, coixí i fongui de coixí. El necessari sac de dormirHorari de check in: de 13 hs. a 17 hsHorari check out: 8 hs.