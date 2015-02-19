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Alberg de Pelegrins Albes
Plaza Martínez Flamarique, 4 sota
Logronyo (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ezequiel A. López Ambrústolo
Observacions: Ezequiel és l'encarregat de l'alberg i com pelegrí que és, sap ajudar en totes les necessitats que sorgeixen als pelegrins quan acaben l'etapa.Rep al pelegrí amb llimonada fresca, fruita i magdalenes de cortesia Es lliura sabana bajera, coixí i fongui de coixí. El necessari sac de dormirHorari de check in: de 13 hs. a 17 hsHorari check out: 8 hs.
Camí Francès
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
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