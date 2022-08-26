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San Salvador Bidea Pola de Lena - Oviedo etapa

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Alba etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Alba etxea

EL ROLLU, 35
Bideko piztiak

624833403

albadecantaro@οes

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alba

Oharrak: Beste telefono bat - 656378919

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Pola de Lena - Oviedo etapa Etapa 5

Pola de Lena - Oviedo etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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