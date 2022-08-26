San Salvador Bidea Pola de Lena - Oviedo etapa
EL ROLLU, 35
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Alba etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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EL ROLLU, 35
Bideko piztiak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alba
Oharrak: Beste telefono bat - 656378919
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 5
Pola de Lena - Oviedo etapa
km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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