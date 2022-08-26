Camiño de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo
O ROLLU, 35
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Casa Alba
Dispoñible sen conexión
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O ROLLU, 35
Mieres do Camiño
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Alba
Observacións: Outro teléfono - 656378919
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 5
Etapa de Pola de Lena a Oviedo
km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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