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Camiño de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo

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Casa Alba

Dispoñible sen conexión
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Casa Alba

O ROLLU, 35
Mieres do Camiño

624833403

[email protected]

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Alba

Observacións: Outro teléfono - 656378919

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pola de Lena a Oviedo Etapa 5

Etapa de Pola de Lena a Oviedo

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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