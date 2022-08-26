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Camí de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo

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Casa Alba

Disponible sense connexió
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Casa Alba

EL ROLLU, 35
Mieres del Camí

624833403

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alba

Observacions: Un altre telèfon - 656378919

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Pola de Lena a Oviedo Etapa 5

Etapa de Pola de Lena a Oviedo

km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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