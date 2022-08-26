Camí de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo
EL ROLLU, 35
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Casa Alba
Disponible sense connexió
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EL ROLLU, 35
Mieres del Camí
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alba
Observacions: Un altre telèfon - 656378919
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 5
Etapa de Pola de Lena a Oviedo
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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