Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo

Casa Alba

Disponible sin conexión
22
1
Casa Alba

EL ROLLU, 35
Mieres del Camino

624833403

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Alba

Observaciones: Otro teléfono - 656378919

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pola de Lena a Oviedo Etapa 5

Etapa de Pola de Lena a Oviedo

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías