Camino de San Salvador Etapa de Pola de Lena a Oviedo
EL ROLLU, 35
Casa Alba
Disponible sin conexión
221
EL ROLLU, 35
Mieres del Camino
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Alba
Observaciones: Otro teléfono - 656378919
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 5
Etapa de Pola de Lena a Oviedo
km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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