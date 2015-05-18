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Aingiren errekastoa
Berripapera iritsi aurretik, ezkerreko eskuz egindako desbideraketa batean. 611 Nazionalaren ertzean dago, ezkerretara Santillana norabidean
Polanka
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astillero eta Kantabriako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Igoera
Oharrak: Aterpetxea, Miengo Polanco lantegi-eskolak birgaitu zuen garbitegi zahar bat zen. Nazionalaren ondoan dago, baina leku atsegin eta lasai batean, lorategi batez eta erreka batez inguratuta.
Iparraldeko bidea
Etapa, Santanderretik Quevedara
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