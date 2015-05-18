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Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara

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Aingiren errekastoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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01 albergue anguilas polanco

Berripapera iritsi aurretik, ezkerreko eskuz egindako desbideraketa batean. 611 Nazionalaren ertzean dago, ezkerretara Santillana norabidean
Polanka

942 82 4028

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astillero eta Kantabriako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Igoera

Oharrak: Aterpetxea, Miengo Polanco lantegi-eskolak birgaitu zuen garbitegi zahar bat zen. Nazionalaren ondoan dago, baina leku atsegin eta lasai batean, lorategi batez eta erreka batez inguratuta.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa, Santanderretik Quevedara Etapa 14

Etapa, Santanderretik Quevedara

km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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