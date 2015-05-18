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Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda

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Regato de les Anguiles

Disponible sense connexió
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01 albergue anguilas polanco

Abans d'arribar a Requejada, en un desviament a mà esquerra. Situat a la vora de la Nacional 611, a mà esquerra adreça Santillana
Polanco

942 82 40 28

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Drassana i Cantàbria

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ascensión

Observacions: L'alberg era un antic safareig que va ser rehabilitat per l'escola taller Miengo Polanco. Situat al costat de la Nacional però en un lloc acollidor i tranquil envoltat d'un jardí i amb rierol.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
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