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Regato de les Anguiles
Abans d'arribar a Requejada, en un desviament a mà esquerra. Situat a la vora de la Nacional 611, a mà esquerra adreça Santillana
Polanco
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Drassana i Cantàbria
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ascensión
Observacions: L'alberg era un antic safareig que va ser rehabilitat per l'escola taller Miengo Polanco. Situat al costat de la Nacional però en un lloc acollidor i tranquil envoltat d'un jardí i amb rierol.
Camí del Nord
Etapa de Santander a Queveda
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