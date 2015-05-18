Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Regacho das Anguías

Dispoñible sen conexión
147
0
01 albergue anguilas polanco

Polanco 942 82 40 28

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Estaleiro e Cantabria

Persoa encargada de atender o albergue: Ascensión

Observacións: O albergue era un antigo lavadoiro que foi rehabilitado pola escola taller Miengo Polanco. Situado xunto ao Nacional pero nun lugar acolledor e tranquilo rodeado dun xardín e con arroio.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías