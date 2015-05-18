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Regacho das Anguías
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Estaleiro e Cantabria
Persoa encargada de atender o albergue: Ascensión
Observacións: O albergue era un antigo lavadoiro que foi rehabilitado pola escola taller Miengo Polanco. Situado xunto ao Nacional pero nun lugar acolledor e tranquilo rodeado dun xardín e con arroio.
Camiño do Norte
Etapa de Santander a Queveda
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