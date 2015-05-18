Regato de las Anguilas

Antes de llegar a Requejada, en un desvío a mano izquierda. Situado al borde de la Nacional 611, a mano izquierda dirección Santillana

Polanco 942 82 40 28

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria

Persona encargada de atender el albergue: Ascensión

Observaciones: El albergue era un antiguo lavadero que fue rehabilitado por la escuela taller Miengo Polanco. Situado junto a la Nacional pero en un lugar acogedor y tranquilo rodeado de un jardín y con arroyo.