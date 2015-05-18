Regato de las Anguilas
Antes de llegar a Requejada, en un desvío a mano izquierda. Situado al borde de la Nacional 611, a mano izquierda dirección Santillana
Polanco
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria
Persona encargada de atender el albergue: Ascensión
Observaciones: El albergue era un antiguo lavadero que fue rehabilitado por la escuela taller Miengo Polanco. Situado junto a la Nacional pero en un lugar acogedor y tranquilo rodeado de un jardín y con arroyo.
Camino del Norte
Etapa de Santander a Queveda
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