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Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda

Regato de las Anguilas

Disponible sin conexión
175
18
01 albergue anguilas polanco

Antes de llegar a Requejada, en un desvío a mano izquierda. Situado al borde de la Nacional 611, a mano izquierda dirección Santillana
Polanco

942 82 40 28

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria

Persona encargada de atender el albergue: Ascensión

Observaciones: El albergue era un antiguo lavadero que fue rehabilitado por la escuela taller Miengo Polanco. Situado junto a la Nacional pero en un lugar acogedor y tranquilo rodeado de un jardín y con arroyo.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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