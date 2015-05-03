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Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

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Albergui Via Minera

Disponible sense connexió
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Albergue via minera

Calli L'Església, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)

652 94 16 47

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Carlos Hernando

Observacions: Servei de Bar-Restaurant. Desdejunis (2,5 euros); menús i sopars (9 euros).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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