Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos
Calli L'Església, 1
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Albergui Via Minera
Disponible sense connexió
410
Calli L'Església, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Carlos Hernando
Observacions: Servei de Bar-Restaurant. Desdejunis (2,5 euros); menús i sopars (9 euros).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa d'Agés a Burgos
km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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