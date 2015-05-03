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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue Vía Mineira

Dispoñible sen conexión
39
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Albergue via minera

Rúa A Igrexa, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)

652 94 16 47

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Juan Carlos Hernando

Observacións: Servizo de Bar-Restaurante. Almorzos (2,5 euros); menús e ceas (9 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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