Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
Rúa A Igrexa, 1
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Albergue Vía Mineira
Dispoñible sen conexión
390
Rúa A Igrexa, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Juan Carlos Hernando
Observacións: Servizo de Bar-Restaurante. Almorzos (2,5 euros); menús e ceas (9 euros).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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