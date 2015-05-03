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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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Meatze Bideko Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
40
0
Albergue via minera

La Iglesia kalea, 1
Cardeñuela Rivico (Burgos)

652 94 16 47

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan Carlos Hernando

Oharrak: Taberna-Jatetxe Zerbitzua. Gosariak (2,5 euro); menuak eta afariak (9 euro).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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