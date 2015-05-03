Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
La Iglesia kalea, 1
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Meatze Bideko Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
400
La Iglesia kalea, 1
Cardeñuela Rivico (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan Carlos Hernando
Oharrak: Taberna-Jatetxe Zerbitzua. Gosariak (2,5 euro); menuak eta afariak (9 euro).
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak