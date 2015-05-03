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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue Vía Minera

Disponible sin conexión
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Albergue via minera

Calle La Iglesia, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)

652 94 16 47

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juan Carlos Hernando

Observaciones: Servicio de Bar-Restaurante. Desayunos (2,5 euros); menús y cenas (9 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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