Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
Calle La Iglesia, 1
Albergue Vía Minera
Disponible sin conexión
4445
Calle La Iglesia, 1
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juan Carlos Hernando
Observaciones: Servicio de Bar-Restaurante. Desayunos (2,5 euros); menús y cenas (9 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos