Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
C/ Major núm. 5 - Enfront de l'Església del Sant Sepulcre
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
ALBERGUI/HOSTAL RURAL TEMPLER LA POTA D'OCA
Disponible sense connexió
1570
C/ Major núm. 5 - Enfront de l'Església del Sant Sepulcre
Torres del Riu
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Personal de l'Alberg
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Vincenzo Gaeta
Observacions: Aconsellen reserva prèvia
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots