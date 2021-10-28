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Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

ALBERGUE/HOSTAL RURAL TEMPLARIO LA PATA DE OCA

Disponible sin conexión
160
29
ALBERGUE/HOSTAL RURAL TEMPLARIO LA PATA DE OCA

C/ Mayor nº 5 - Frente a la Iglesia del Santo Sepulcro
Torres del Río

643323174

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Personal del Albergue

Persona encargada de atender el albergue: Vincenzo Gaeta

Observaciones: Aconsejan reserva previa

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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