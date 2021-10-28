Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
Kale Nagusia 5 - Hilobi Santuaren elizaren aurrean
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LA PATA DE OCA LANDAKO ATERPETXEA/OSTATUA
Konexiorik gabe erabilgarri
1570
Kale Nagusia 5 - Hilobi Santuaren elizaren aurrean
Torres del Rio
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aterpetxeko langileak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Vincenzo Gaeta
Oharrak: Aldez aurretik erreserba egitea gomendatzen dute
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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