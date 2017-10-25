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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg Tequerón

Disponible sense connexió
13
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Albergue tequeron

Rúa d'a dalt, 31
Cee (la Corunya)

666 119 594

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria del Pilar Martínez Ronquete

Observacions: Admeten mascotes. Entre els serveis addicionals que ofereix l'alberg: rutes de senderisme guiades, lloguer de bicicletes i reserves de menjars per a pelegrins, turistes i grups. Els caps de setmana fan preus especials.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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