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Alberg Tequerón
Rúa d'a dalt, 31
Cee (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria del Pilar Martínez Ronquete
Observacions: Admeten mascotes. Entre els serveis addicionals que ofereix l'alberg: rutes de senderisme guiades, lloguer de bicicletes i reserves de menjars per a pelegrins, turistes i grups. Els caps de setmana fan preus especials.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots