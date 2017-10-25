Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Tequerón
Rúa de arriba, 31
Cee (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Maria do Pilar Martínez Ronquete
Observacións: Admiten mascotas. Entre os servizos adicionais que ofrece o albergue: rutas de sendeirismo guiadas, aluguer de bicicletas e reservas de comidas para peregrinos, turistas e grupos. Os fins de semana fan prezos especiais.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Olveiroa a Fisterra
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo