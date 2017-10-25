Albergue Tequerón

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Maria del Pilar Martínez Ronquete

Observaciones: Admiten mascotas. Entre los servicios adicionales que ofrece el albergue: rutas de senderismo guiadas, alquiler de bicicletas y reservas de comidas para peregrinos, turistas y grupos. Los fines de semana hacen precios especiales.