Albergue Tequerón
Rúa de arriba, 31
Cee (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Maria del Pilar Martínez Ronquete
Observaciones: Admiten mascotas. Entre los servicios adicionales que ofrece el albergue: rutas de senderismo guiadas, alquiler de bicicletas y reservas de comidas para peregrinos, turistas y grupos. Los fines de semana hacen precios especiales.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Olveiroa a Fisterra
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