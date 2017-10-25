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Tekoquongo aterpetxea
Goiko rua, 31
Cee (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria del Pilar Martínez Ronquete
Oharrak: Maskotak onartzen dituzte. Aterpetxeak eskaintzen dituen zerbitzu gehigarrien artean: ibilbide gidatuen ibilbideak, bizikleten alokairua eta erromesentzako, turistentzako eta taldeentzako janarien erreserbak. Asteburuetan prezio bereziak egiten dituzte.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak