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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg Puente Ribeira

Disponible sense connexió
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Albergue puente ribeira

Rúa do Pelegrí, Nº 23 - Sota
Sarria (Lugo)

982 87 67 89, 698 175 619

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Vázquez

Observacions: Serveixen desdejunis i entrepans en la cafeteria. Disposen de jocs de taula per a entreteniment. A més de les places en llitera tenen 6 habitacions dobles amb bany privat a un preu de 35 euros (40 euros al juny, juliol, agost i setembre) i una habitació individual amb bany privat a un preu de 20 euros (25 euros al juny, juliol, agost i setembre). Aquestes habitacions inclouen roba de llit, tovalloles, gel, xampú i tenen TV.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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