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Alberg Puente Ribeira
Rúa do Pelegrí, Nº 23 - Sota
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Vázquez
Observacions: Serveixen desdejunis i entrepans en la cafeteria. Disposen de jocs de taula per a entreteniment. A més de les places en llitera tenen 6 habitacions dobles amb bany privat a un preu de 35 euros (40 euros al juny, juliol, agost i setembre) i una habitació individual amb bany privat a un preu de 20 euros (25 euros al juny, juliol, agost i setembre). Aquestes habitacions inclouen roba de llit, tovalloles, gel, xampú i tenen TV.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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