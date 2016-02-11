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Ribeira Zubiaren Aterpetxea
Erromesaren kalea, 23 - behea
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Vázquez
Oharrak: Gosariak eta ogitartekoak zerbitzatzen dituzte kafetegian. Entretenimendurako mahai-jokoak dituzte. Literako plazez gain, 6 logela bikoitz dituzte komun pribatuarekin (40 euro ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean), eta bainugela pribatua duen banako logela bat 20 eurotan (25 euro ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean). Logela hauek oheko arropa, toallak, gela, xanpua eta telebista dituzte.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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