Albergue Puente Ribeira
Rúa do Peregrino, Nº 23 - Bajo
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Javier Vázquez
Observaciones: Sirven desayunos y bocadillos en la cafetería. Disponen de juegos de mesa para entretenimiento. Además de las plazas en litera tienen 6 habitaciones dobles con baño privado a un precio de 35 euros (40 euros en junio, julio, agosto y septiembre) y una habitación individual con baño privado a un precio de 20 euros (25 euros en junio, julio, agosto y septiembre). Estas habitaciones incluyen ropa de cama, toallas, gel, champú y tienen TV.
Camino Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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