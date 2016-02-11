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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Puente Ribeira

Disponible sin conexión
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Albergue puente ribeira

Rúa do Peregrino, Nº 23 - Bajo
Sarria (Lugo)

982 87 67 89, 698 175 619

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier Vázquez

Observaciones: Sirven desayunos y bocadillos en la cafetería. Disponen de juegos de mesa para entretenimiento. Además de las plazas en litera tienen 6 habitaciones dobles con baño privado a un precio de 35 euros (40 euros en junio, julio, agosto y septiembre) y una habitación individual con baño privado a un precio de 20 euros (25 euros en junio, julio, agosto y septiembre). Estas habitaciones incluyen ropa de cama, toallas, gel, champú y tienen TV.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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