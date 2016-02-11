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Albergue Ponte Ribeira
Rúa do Peregrino, Nº 23 - Baixo
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Javier Vázquez
Observacións: Serven almorzos e bocadillos na cafetaría. Dispoñen de xogos de mesa para entretemento. Ademais das prazas en liteira teñen 6 habitacións dobres con baño privado a un prezo de 35 euros (40 euros en xuño, xullo, agosto e setembro) e unha habitación individual con baño privado a un prezo de 20 euros (25 euros en xuño, xullo, agosto e setembro). Estas habitacións inclúen roupa de cama, toallas, xel, champú e teñen TV.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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