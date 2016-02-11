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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue Ponte Ribeira

Dispoñible sen conexión
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Albergue puente ribeira

Rúa do Peregrino, Nº 23 - Baixo
Sarria (Lugo)

982 87 67 89, 698 175 619

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Javier Vázquez

Observacións: Serven almorzos e bocadillos na cafetaría. Dispoñen de xogos de mesa para entretemento. Ademais das prazas en liteira teñen 6 habitacións dobres con baño privado a un prezo de 35 euros (40 euros en xuño, xullo, agosto e setembro) e unha habitación individual con baño privado a un prezo de 20 euros (25 euros en xuño, xullo, agosto e setembro). Estas habitacións inclúen roupa de cama, toallas, xel, champú e teñen TV.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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