Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Luzarra, 7
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Alberg Moon Hostel Bio
Disponible sense connexió
180
C/ Luzarra, 7
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Guillermo Íñiguez
Observacions: Situat a pocs metres de l'estació de metro de Deusto.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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