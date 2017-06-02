Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Luzarra, 7
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Albergue Moon Hostel Bio
Dispoñible sen conexión
160
C/ Luzarra, 7
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Guillermo Íñiguez
Observacións: Situado a poucos metros da estación de Metro de Deusto.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
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