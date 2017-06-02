Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Luzarra kalea, 7
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Moon Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
170
Luzarra kalea, 7
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Guillermo Iñiguez
Oharrak: Deustuko Metroko geltokitik metro gutxira dago.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak