Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Luzarra, 7
Albergue Moon Hostel Bio
Disponible sin conexión
240
C/ Luzarra, 7
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Guillermo Íñiguez
Observaciones: Situado a pocos metros de la estación de Metro de Deusto.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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