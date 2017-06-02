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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue Moon Hostel Bio

Disponible sin conexión
24
0
Albergue moon hostel

C/ Luzarra, 7
Bilbao

944 75 08 48

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Guillermo Íñiguez

Observaciones: Situado a pocos metros de la estación de Metro de Deusto.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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