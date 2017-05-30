Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
C/ Sant Lázaro, s/n
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Alberg Isaac Santiago
Disponible sense connexió
1650
C/ Sant Lázaro, s/n
Els Arcs (Navarra)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago dels Arcs. Ho atenen hospitaleros belgues que s'alternen cada 15 dies
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Javier Osés i Gerado Zúñiga
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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