Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
San Lazaro kalea, z/g
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Isaac Santiago aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1650
San Lazaro kalea, z/g
Los Arcos (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Los Arcosko Donejakue Bidearen Lagunen Elkartea. 15 egunean behin tururatzen diren belgikako ospitaleetan artatzen dute
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Javier Osés eta Gerado Zúñiga
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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