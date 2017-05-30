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Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora

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Isaac Santiago aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
165
0
06 albergue isaac santiago

San Lazaro kalea, z/g
Los Arcos (Nafarroa)

948 44 10 91, 948 64 01 72

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Los Arcosko Donejakue Bidearen Lagunen Elkartea. 15 egunean behin tururatzen diren belgikako ospitaleetan artatzen dute

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Javier Osés eta Gerado Zúñiga

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Lizarratik Torres del Ríora Etapa 6

Lizarratik Torres del Ríora

km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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