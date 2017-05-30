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Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

Albergue Isaac Santiago

Disponible sin conexión
196
85
06 albergue isaac santiago

C/ San Lázaro, s/n
Los Arcos (Navarra)

948 44 10 91, 948 64 01 72

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos. Lo atienden hospitaleros belgas que se turnan cada 15 días

Persona encargada de atender el albergue: José Javier Osés y Gerado Zúñiga

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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