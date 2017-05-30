Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
C/ San Lázaro, s/n
Albergue Isaac Santiago
Disponible sin conexión
19685
C/ San Lázaro, s/n
Los Arcos (Navarra)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos. Lo atienden hospitaleros belgas que se turnan cada 15 días
Persona encargada de atender el albergue: José Javier Osés y Gerado Zúñiga
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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