Albergue Isaac Santiago

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos. Lo atienden hospitaleros belgas que se turnan cada 15 días

Persona encargada de atender el albergue: José Javier Osés y Gerado Zúñiga

Observaciones: