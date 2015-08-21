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Alberg de Carracedo del Monestir
C/ La Roda, 1
Carracedo del Monestir
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Carracedelo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat. Begatur S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eva i Matilde
Observacions: Albergui situat al costat del Monestir de Santa María de Carracedo. No es troba en el propi Camí sinó que existeix una variant més llarga que des de Camponaraya es dirigeix al Monestir i després enllaça amb l'itinerari principal en Cacabelos.
Camí Francès
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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