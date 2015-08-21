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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergue de Carracedo do Mosteiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue de carracedo del monasterio

C/ A Roda, 1
Carracedo do Mosteiro

608 888 211

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Carracedelo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado. Begatur S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: Eva e Matilde

Observacións: Albergue situado xunto ao Mosteiro de Santa María de Carracedo. Non se atopa no propio Camiño senón que existe unha variante máis longa que desde Camponaraya diríxese ao Mosteiro e logo enlaza co itinerario principal en Cacabelos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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