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Albergue de Carracedo do Mosteiro
C/ A Roda, 1
Carracedo do Mosteiro
Propiedade do albergue: Concello de Carracedelo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado. Begatur S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Eva e Matilde
Observacións: Albergue situado xunto ao Mosteiro de Santa María de Carracedo. Non se atopa no propio Camiño senón que existe unha variante máis longa que desde Camponaraya diríxese ao Mosteiro e logo enlaza co itinerario principal en Cacabelos.
Camiño Francés
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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