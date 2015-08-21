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Monasterioko Carracedo aterpetxea
La Roda kalea, 1
Monasterioko karracedo
Aterpetxearen jabegoa: Carraceko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua. Begatur S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva eta Matilde
Oharrak: Carracedoko Santa Maria Monasterioaren ondoan dagoen aterpetxea. Ez dago Bidean bertan; Camponaraiatik Monoteriora doan saihesbide luzeagoa dago, eta, ondoren, Kazkelosko ibilbide nagusiarekin lotzen da.
Bide frantsesa
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
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