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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Monasterioko Carracedo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
131
0
Albergue de carracedo del monasterio

La Roda kalea, 1
Monasterioko karracedo

608 888 211

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Carraceko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua. Begatur S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva eta Matilde

Oharrak: Carracedoko Santa Maria Monasterioaren ondoan dagoen aterpetxea. Ez dago Bidean bertan; Camponaraiatik Monoteriora doan saihesbide luzeagoa dago, eta, ondoren, Kazkelosko ibilbide nagusiarekin lotzen da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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