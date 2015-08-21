Albergue de Carracedo del Monasterio
C/ La Roda, 1
Carracedo del Monasterio
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Carracedelo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Begatur S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Eva y Matilde
Observaciones: Albergue situado junto al Monasterio de Santa María de Carracedo. No se encuentra en el propio Camino sino que existe una variante más larga que desde Camponaraya se dirige al Monasterio y luego enlaza con el itinerario principal en Cacabelos.
Camino Francés
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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