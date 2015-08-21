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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue de Carracedo del Monasterio

Disponible sin conexión
135
7
Albergue de carracedo del monasterio

C/ La Roda, 1
Carracedo del Monasterio

608 888 211

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Carracedelo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado. Begatur S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Eva y Matilde

Observaciones: Albergue situado junto al Monasterio de Santa María de Carracedo. No se encuentra en el propio Camino sino que existe una variante más larga que desde Camponaraya se dirige al Monasterio y luego enlaza con el itinerario principal en Cacabelos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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