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Ultreya proiektuaren atariko emaitzak
Egilea: Albert Feliu Soler & Manu Mariño | 2021/07/29
Erromesei entzun ohi zaie beren etxeetara itzultzen direnean “bideak nolabait bizitza aldatu ziela” eta esperientzia “terapeutikoa” izan zela. Ultreya proiektua Santiagorako erromesaldiak osasun mentalaren eta ongizate psikologikoaren hainbat alderditan dituen ondorioak zorrotz ebaluatzeko sortu zen. Helburu horretarako, Espainiako eta Brasilgo hainbat erakundetako ikertzaile eta profesional sanitarioek ehunka erromes eta erromes bildu zituzten azken hiru urteetan. Erromesek, modu altruistan, hainbat galdera erantzun zituzten, Bidea hasi aurretik zuten ongizate psikologikoaren egoerari buruz, amaitzean eta 3 hilabete geroago.Guztira 2.000 pertsonak baino gehiagok hartu zuten parte azterketan. Horietatik, 444k, lehenengo inkestari erantzuteko unean, Bidea (edo haren zati bat) hurrengo egun horietan egiteko itxaropena zuten, eta Bidearen ondorioen azterketan sar zitezkeen. Bideak opor “estandar” batzuetan (erromesaldia kontuan hartu gabe) dituen ondorioak alderatzeko, oporrak hastear zeuden 100 pertsona ere azterketara gonbidatu zituzten eta oporraldiaren aurretik eta ondoren galdetegi bati erantzun zioten.
Proiektuko ikertzaileek berriki argitaratu duten emaitzen laburpenaren arabera (ikus www.estudiocamino.org), Done Jakue Bidea egiteak estresa, ondoeza emozionala eta bizitzarekiko gogobetetasuna nabarmen hobetuko lituzke (besteak beste, ongizate psikologikoko neurriak), eta ondorio horiek mantendu egingo lirateke (neurri batean behintzat) Bidea amaitu eta 3 hilabetera.
Bidearen eta opor “estandarren” arteko konparazioari dagokionez, emaitzek adierazten dute Bideak eragin “terapeutikoa” izango zuela (ongizate psikologikoaren sustapenean) opor “arruntak” baino askoz handiagoa, nahiz eta opor horiek egin ondoren ere onurak nabaritu ziren.
Ultreya proiektuak lagundu egiten du, modu zientifikoan, Bidea (edo haren zati bat) egiteak ondorio positiboa izango lukeela epe labur eta ertaineko ongizate psikologikoan.
Ikertzaile-taldeak azpimarratu nahi du proiektu hori ez zela posible izango ehunka erromesen laguntzarik gabe eta erakunde, elkarte, aterpetxe, web gune eta Bidearen zale amorratuen laguntzarik gabe, denbora, baliabideak eta ahalegina eskaini baitzituzten azterketa zabaltzen. Aipatzekoa da Galiziako Xuntaren eta Camino de Santiago Sariaren laguntza, Iparraldeko Santiago Bidearen Lagunen Elkartearen laguntza eta EROSKI Fundazioaren laguntza.
Eskerrik asko guztioi.
|Manu Mariño
Quietudeko zuzendaria
Zientzia Kontenplatiboen Institutua
www.quietud.org
|Albert Feliu Soler
Serra Húnter irakasle irakurlea
Psikologia Klinikoaren eta Osasunaren Saila (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa)
Osasun psikologoa
Biologoa
https://es.linkedin.com/in/albert-feliu-soler-61574515