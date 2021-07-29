Resultados preliminares del Proyecto Ultreya

Es habitual escuchar a los peregrinos/as cuando ya regresan a sus casas que “el Camino les cambió de alguna manera la vida” y que fue una experiencia "terapéutica". El proyecto Ultreya, surgió con el objetivo de evaluar de forma rigurosa los efectos de la peregrinación a Santiago sobre distintos aspectos de salud mental y bienestar psicológico. Para este objetivo, un equipo de investigadores y profesionales sanitarios de distintas instituciones de España y Brasil recogió durante los últimos 3 años datos de centenares de peregrinos y peregrinas que de forma altruista respondieron varios cuestionarios con preguntas acerca de su estado de bienestar psicológico antes de empezar el Camino, al acabarlo y 3 meses después. En total participaron en el estudio más de 2.000 personas. De ellas, 444 contaban, en el momento de contestar la primera encuesta, con la expectativa de realizar el Camino (o parte de él) en esos próximos días y pudieron ser incluidas en los análisis sobre los efectos del Camino. Con el objetivo adicional de comparar los efectos del Camino respecto a unas vacaciones "estándar" (sin incluir peregrinación), 100 personas que estaban a punto de iniciar sus vacaciones fueron también invitadas al estudio y contestaron un cuestionario antes y después de su período vacacional.

El resumen de resultados publicado recientemente por los investigadores del proyecto (ver www.estudiocamino.org) indica que realizar el Camino de Santiago se asociaría a mejorías substanciales en estrés, malestar emocional y satisfacción con la vida (entre otras muchas medidas de bienestar psicológico), y que dichos efectos se mantendrían (por lo menos en parte) a los 3 meses de haber finalizado el Camino.

En cuanto a la comparativa del Camino vs. vacaciones "estándar", los resultados apuntan que el Camino parecería tener un efecto "terapéutico" (a nivel de promoción del bienestar psicológico) mucho más pronunciado que unas vacaciones "comunes", aunque también se observaron beneficios tras la realización de las mismas.

El proyecto Ultreya apoya, de una forma científica, la impresión de mucho/as peregrino/as de que hacer el Camino (o parte de él) tendría un efecto positivo sobre el bienestar psicológico a corto y medio plazo.

El equipo investigador quiere subrayar que este proyecto no hubiera sido posible sin la desinteresada ayuda de centenares de peregrino/as y sin multitud de entidades, asociaciones, albergues, webs y personas apasionadas del Camino que dedicaron tiempo, recursos y esfuerzo en facilitar la difusión del estudio. Destacar la ayuda de la Xunta de Galicia y del Premio Camino de Santiago, el apoyo de la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte y la ayuda de la Fundación EROSKI.

A todo/as ello/as, gracias.