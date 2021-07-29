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Resultats preliminars del Projecte Ultreya
Per Albert Feliu Soler & Manu Mariño | 29/07/2021
És habitual escoltar als pelegrins/as quan ja tornen a les seves cases que “el Camí els va canviar d'alguna manera la vida” i que va ser una experiència “terapèutica”. El projecte Ultreya, va sorgir amb l'objectiu d'avaluar de manera rigorosa els efectes de la peregrinació a Santiago sobre diferents aspectes de salut mental i benestar psicològic. Per a aquest objectiu, un equip d'investigadors i professionals sanitaris de diferents institucions d'Espanya i el Brasil va recollir durant els últims 3 anys dades de centenars de pelegrins i pelegrines que de manera altruista van respondre diversos qüestionaris amb preguntes sobre el seu estat de benestar psicològic abans de començar el Camí, en acabar-lo i 3 mesos després. En total van participar en l'estudi més de 2.000 persones. D'elles, 444 comptaven, en el moment de contestar la primera enquesta, amb l'expectativa de realitzar el Camí (o part d'ell) en aquests pròxims dies i van poder ser incloses en les anàlisis sobre els efectes del Camí. Amb l'objectiu addicional de comparar els efectes del Camí respecte a unes vacances “estàndard” (sense incloure peregrinació), 100 persones que estaven a punt d'iniciar les seves vacances van ser també convidades a l'estudi i van contestar un qüestionari abans i després del seu període vacacional.
El resum de resultats publicat recentment pels investigadors del projecte (veure www.estudiocamino.org) indica que realitzar el camí de Sant Jaume s'associaria a millores substancials en estrès, malestar emocional i satisfacció amb la vida (entre moltes altres mesures de benestar psicològic), i que aquests efectes es mantindrien (almenys en part) als 3 mesos d'haver finalitzat el Camí.
Quant a la comparativa del Camí vs. vacances “estàndard”, els resultats apunten que el Camí semblaria tenir un efecte “terapèutic” (a nivell de promoció del benestar psicològic) molt més pronunciat que unes vacances “comunes”, encara que també es van observar beneficis després de la realització d'aquestes.
El projecte Ultreya secunda, d'una forma científica, la impressió de molt de/as pelegrí/as que fer el Camí (o part d'ell) tindria un efecte positiu sobre el benestar psicològic a curt i mitjà termini.
L'equip investigador vol subratllar que aquest projecte no hagués estat possible sense la desinteressada ajuda de centenars de pelegrí/as i sense multitud d'entitats, associacions, albergs, webs i persones apassionades del Camí que van dedicar temps, recursos i esforç a facilitar la difusió de l'estudi. Destacar l'ajuda de la Xunta de Galícia i del Premi Camí de Santiago, el suport de l'Agrupació d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago del Nord i l'ajuda de la Fundació EROSKI.
A tot/as això/as, gràcies.
|Manu Mariño
Director de Quietud
Institut de Ciències Contemplatives
|Albert Feliu Soler
Professor Lector Serra Húnter
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut (Universitat Autònoma de Barcelona)
Psicòleg sanitari
Biòleg
https://es.linkedin.com/in/albert-feliu-soler-61574515