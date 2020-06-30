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Turismo Museoa Japoniara iritsi da
Egilea: Turismo Museoa | 2020/06/30
JAPONIAKO TURISMO MUSEOKO 39. ARETOA IREKITZEA
Atsegin handiz jakinarazten dizugu dagoeneko irekita dagoela Turismo Museoko 39. aretoa. Irekiera horrek poztu egiten gaitu, batez ere herrialde berri bat, Japonia, zerrendari gehitzen diolako. Zehazki, Japoniako Kumano Kodo Prefektural Zentroan.
Aretoa “Kumano Kodo” bidearen historiari eta Euskal Herrian barna Santiago Bidearekin duen harremanari buruzkoa da. 2019ko azaroan, Mieko Prefekturako Kumano Kodo zentroan, erakusketa iraunkor baten barruan dago, Mieko Prefektura japoniarraren eta Euskal Herriaren artean adostutako “Munduko Ondarearen erromesaldi-ibilbideen bidezko elkarketa eta lankidetzari buruzko memorandumaren” amaiera oroitzeko.
“Turismo Museoa” irabazi asmorik gabeko ekimen parte-hartzailea da, turismoaren historia zabaldu eta sektore horren oinarriak jarri dituzten profesionalak eta enpresak ohoratu nahi dituena. Lan hori bi lan lerroren bidez egiten da:
- Turismoaren historia online zabaltzea, Facebook, Twitter, Instagram eta YouTube sare sozialen bidez. Facebooken, lan hori bederatzi hizkuntzatan egiten da, eta, horren ondorioz, edukia hurbildu egiten da, eta mundu osoan lau mila milioi pertsona inguruko ikusle potentzialen eskura jartzen da.
- “Areto” fisikoak, gaur egun hogeita hemeretzi, zazpi herrialdetako pasagune turistikoetan daudenak, hala nola hoteletan, bidaia-agentzietan, museoetan, turismo-bulegoetan eta abarretan. Turismo Museoan 120 lagun inguruk eta berrogeita hamar bat erakunde publiko eta enpresak hartzen dute parte.
Eroski Bidaiak-ek aspalditik laguntzen du irabazi asmorik gabeko partaidetzazko ekimen honekin, turismoaren historia zabaldu eta sektore honen oinarriak jarri dituzten profesional eta enpresak duintzeko aukera ematen baitu. Izan ere, Turismo Museoko 8. aretoa Eroski Bidaiak agentziaren bulegoan dago, Valladolideko Vallsur merkataritza-zentroan.
Turismo Museoari buruzko informazio gehiago: www.elmuseodelturismo.org
Harremanetarako: [email protected]
Hiroko Tsuchiya: [email protected]
Kumano Kodo Center-i buruzko informazio gehiago: www.kumanokodocenter.com
Japoniako museoaren Facebookeko orrian, “39. aretoa” irekitzeari buruzko informazioa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2697791234&id=109576303810995