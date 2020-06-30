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El Museu del Turisme arriba al Japó
Per Museu del Turisme | 30/06/2020
OBERTURA DE LA SALA 39 DEL MUSEU DEL TURISME Al JAPÓ
Ens complau informar que ja es troba oberta la sala número 39 del Museu del Turisme. Aquesta obertura ens entusiasma especialment ja que suma a la llista un nou país en el qual estem presents, el Japó. Concretament en el Centre Prefectural Kumano Kodo del Japó.
La sala està dedicada a la història del Camí “Kumano Kodo” i la seva relació amb el camí de Sant Jaume a Espanya al seu pas pel País Basc. Es troba a l'interior d'una exhibició permanent instal·lada al novembre de l'any 2019 en el Centre Kumano Kodo de la Prefectura de Mie en commemoració de la conclusió del “Memoràndum de la unió i la cooperació a través de les rutes de peregrinació del Patrimoni Mundial” acordada entre la Prefectura japonesa de Mie i el País Basc, per a la promoció i divulgació de totes dues rutes històriques.
“El Museu del Turisme” és una iniciativa participativa sense afany de lucre que pretén divulgar la història del turisme i honrar d'aquesta manera als professionals i empreses que han posat les bases d'aquest sector. Aquesta labor es duu a terme a través de dues línies de treball:
- Difondre la història del Turisme de manera online, a través una web i de les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. En Facebook aquesta labor es realitza en nou idiomes, la qual cosa fa que el contingut s'acosti i es posi a la disposició d'un públic potencial d'uns quatre mil milions de persones a tot el món.
- De “sales” físiques, actualment trenta nou, que es troben en llocs de pas turístic com a hotels, agències de viatge, museus, oficines de turisme, etc, en set països diferents. En el Museu del Turisme col·laboren ja unes 120 persones, així com mig centenar d'ens públics i empreses.
Viatges Eroski col·labora des de fa temps amb aquesta iniciativa participativa sense afany de lucre que permet divulgar la història del turisme i dignificar als professionals i empreses que han posat les bases d'aquest sector. De fet, la Sala 8 del Museu del Turisme es troba en l'oficina de Viatges Eroski en el Centre Comercial Vallsur a Valladolid.
Més informació sobre el Museu del Turisme: www.elmuseodelturismo.org
Contacte: [email protected]
Contacte per a de la responsable del Museu del turisme al Japó, Hiroko Tsuchiya: [email protected]
Més informació sobre el Kumano Kodo Center: www.kumanokodocenter.com
Informació en la pàgina de Facebook del museu en japonès sobre l'obertura de la “Sala 39”: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269773897791234&aneu=109576303810995