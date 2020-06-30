El Museo del Turismo llega a Japón

APERTURA DE LA SALA 39 DEL MUSEO DEL TURISMO EN JAPÓN

Nos complace informar que ya se encuentra abierta la sala número 39 del Museo del Turismo. Esta apertura nos entusiasma especialmente ya que suma a la lista un nuevo país en el que estamos presentes, Japón. Concretamente en el Centro Prefectural Kumano Kodo de Japón.

La sala está dedicada a la historia del Camino "Kumano Kodo" y su relación con el Camino de Santiago en España a su paso por el País Vasco. Se encuentra en el interior de una exhibición permanente instalada en noviembre del año 2019 en el Centro Kumano Kodo de la Prefectura de Mie en conmemoración de la conclusión del "Memorando de la unión y la cooperación a través de las rutas de peregrinación del Patrimonio Mundial" acordada entre la Prefectura japonesa de Mie y el País Vasco, para la promoción y divulgación de ambas rutas históricas.

“El Museo del Turismo” es una iniciativa participativa sin afán de lucro que pretende divulgar la historia del turismo y honrar de este modo a los profesionales y empresas que han puesto las bases de este sector. Esta labor se lleva a cabo a través de dos líneas de trabajo:

Difundir la historia del Turismo de manera online, a través una web y de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Facebook esta labor se realiza en nueve idiomas, lo que hace que el contenido se acerque y se ponga a disposición de un público potencial de unos cuatro mil millones de personas en todo el mundo.

De “salas” físicas, actualmente treinta nueve, que se encuentran en lugares de paso turístico como hoteles, agencias de viaje, museos, oficinas de turismo, etc, en siete países diferentes. En el Museo del Turismo colaboran ya unas 120 personas, así como medio centenar de entes públicos y empresas.

Viajes Eroski colabora desde hace tiempo con esta iniciativa participativa sin afán de lucro que permite divulgar la historia del turismo y dignificar a los profesionales y empresas que han puesto las bases de este sector. De hecho, la Sala 8 del Museo del Turismo se encuentra en la oficina de Viajes Eroski en el Centro Comercial Vallsur en Valladolid.

Más información sobre el Museo del Turismo: www.elmuseodelturismo.org

Contacto: [email protected]

Contacto para de la responsable del Museo del turismo en Japón, Hiroko Tsuchiya: [email protected]

Más información sobre el Kumano Kodo Center: www.kumanokodocenter.com

Información en la página de Facebook del museo en japonés sobre la apertura de la “Sala 39”: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269773897791234&id=109576303810995