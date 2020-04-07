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Sarriako bidea
Egilea: Alejandro Gonzalez Flores | 2020/04/07
Has gaitezen…
Kafea Orissonen, mendia igotzen duzun bitartean.
Napoleonen ibilbidea, gure aberria inbaditu zuena.
Orreaga betiereko honetan denok dugu arima.
Monjeen bedeinkazioak lehen malkoa aterako dizu.'
Gure Nafarroa maiteko baso hostotsuak.
Milaka urteko zubiak ditu urak salbatzeko.
Zure begiradaren zain dagoen Iruña hori.
Perdoia igotzea eta jaitsiera gogorra izatea.
Eunaterekin maitemintzea, sugarra sentitzean.
Gares zubia gurutzatzea, milioika zapalduren ondoren.
Ziraukiko galtzada, olatuak jasaten dituena.
Lizarra monumentala, galanadaz betea.
Iratxeko monasterioa, nahi ez baduzu ere mozkortu egingo zara.
Eliza oktogonala, gutxien espero zenuena.
Logroñoren ondoren zure ibilaldia zoriontsu izan dadin, Felisaren arima zurekin izango duzu sarreran.
Erromes bat baino gehiago atseden hartzen duen Navarreteko hilerria.
Santa María la Real de Nájera; izoztu egingo zaitu.
Oja ibaiko mahastiak eta Errioxako lautada.
Atsedena hartu zure gorputzean Santo Domingo de la Calzadan.
Bilatu katedral batean erre ondoren kantatzen duen oiloa.
Grañonen aurkitzea oraindik arimadun babeslekuak daudela.'
Eta besarkatzen zaituen anaia bat aurkitu Tosantosen.
San Juan de Ortegan errezatzea, hainbeste zaintzen gintuen Jose Maria jaunaren izenean.
Gelditu Atapuercan eta amets egin aspaldiko bizitzekin.
Burgosen arratsaldetik edo goizetik pasatu behar duzu, zure aberastasuna edozein dela ere, handitu egingo zaizu.
Lautadan barna ibili eta itsasoak sentitu.
Nik hemen egiten dudala pentsatzea, edo negar egitea, amaitu egiten delako.
Ikusi azkenean Hontanas itxaropena besterik ez zenuenean.
San Antonen gauza magiko batek harrapatuko zaituela sentitzea.
Mostelares ume bat balitz bezala igotzea.
Gaztelako Kanala gurutzatu eta Sirga lotanantzan ikusi.
Carrionetik atera eta bere galtzada luzean etsiaraztea.
Sahagunen erdi-biguna ikusiko dugu.
Eta handik Mansillara, tamaña zuzena, zurekin.
Leonen lur hartzea nekatuta eta sekulako balentria buruan.
Beirateetan murgildu, eta hezean gogoratu.
Itxaropen Onak jarrai dezan Bideko Ama Birjinan otoitz egitea.
Zubi zintzoan borroka egitea, Kixote bat balitz bezala.
Jainkoen Etxean hitz jakintsuak partekatzea Davidekin.
Maragato eltzekari on bat sartu bularraren eta bizkarraren artean.
Igoeran Gaucelmoren arima zurekin izango duzu, Rabanaletik Ferroko Gurutzeraino, zure urratsak bideratzeko.
Meditatzen denean, Gurutze Sakratuaren aurrean egongo da.
Geldi zaitez Manjarin ospitalean, non Tomasek beste askori falta zaiena eskaintzen baitizu.
Molinasetan bainatzea, hondartza batean bezala.
Ponferradan Tenplario bera harrapatzea.
Beste mahasti batzuek zure ibilaldia gogoratzen lagunduko dizute.
Eta Villafrancara iristea, non, ondo bada, barkatuko baitzaitu.
Jatoren masaje on batek arima indarberrituko dizu.'
Valcarce ibaia zeharkatzea, beti ikuspegi altuarekin, Cebreiroren bila, eta hura iristeko irrikaz.
Gaztelako Aintziraraino igo, Faba izerditu ondoren.
O’Cebreiro beditora iristea, ez zaizkit hitzak ateratzen.
Elias Valiña jauna gurtzea, hura gabe ez baitzen ezer egiterik izango, berak bezala sentituko zara, gezi hori bat tatuatuko dizu zure erraietan.
Honaino iritsi bazara, zortea botata dago, Jacobeina zain adiktiboan eta neurrigabean egongo da.
San Roke gainean, zure estatua jainkosa inpresionatua.
Triacastelaraino pasealeku bat, Santa Compaña lagun.
Samosetik edo San Xiletik, atsegin duzun edozein bide seguru.
Edozein aukera duzula ere, bolandetan eramango zaituzte biek.
“Hau guztia eta askoz gehiago galduko duzu Sarrian zure bidea hasten baduzu”.
“Bizitza modernoaren zoritxar handienetako bat ustekaberik eza eta inolako abenturarik eza da. Dena ondo antolatuta dago! – Theophile Gautier, Wanderings in Spain.
Gauza bera gertatzen da gaur egun Bidean. Dena egin nahi dugu, dena markatuta, Interneten ikusten dugu nolakoa den eta zer espero dugun hurrengo aterpetxean eta hurrengo etapan, eta ez diogu aukerarik ematen abenturari eta are gutxiago bilaketari.
Eta pena da pertsona batek gaur egun egin dezakeen abentura handienetako bat, handiena ez esateagatik, azken koletazoetan laburtzen dela.
Are okerrago, azken ehun kilometroak egiteaz gain, txangoa programatzen uzten badugu eta zerbitzura noiz joan behar dugun esaten badigute.
Rodzsa Benedekek erromes sutsuak esan zuen bezala, “azken ehun kilometroak bakarrik egitea museo garrantzitsu batetik sarrera ateratzea bezalakoa da, azken aretoa eta irteerako atea ikusteko”. Ez zait bururatzen deskribapen hoberik.
Bidean egin nuen lehen esperientzia pertsonala Xacobeo 99tik hurbil izan zen, eta, Villafranca del Bierzon nire ibilbidea hasi ondoren, berehala ohartu nintzen zerbait gehiago zegoela nire atzean. Ni baino urrunago zetozen beste erromesen aurpegiei begiratzen zien, eta haien aurpegiek hitzen bidez deskribatu ezin zen zoriona islatzen zuten.
Bidean duzun helburua, erromes maitea, ez da Konpostela, hori agian zure horma apaintzeko edo beste gauza batzuekin kutxa eroso batean pilatzeko balioko dizun papera da. Bidea egitea erabaki duzunez, zure helburua horixe da, “bidea egitea”. Eta ezin zaituzte zure bidea aurrez zehaztutako leku batean hastera bultzatu, are gutxiago azken ehun kilometroetan.
Artikulu honekin zera ikusi nahi dizut: Sarriatik Compostelara doan beste bide urrun baina erosoago bat Bide zoragarria da, ikusgarria, baina ipuinaren amaiera besterik ez da, LP baten azken kanta, amaiera eta zure film gogokoenaren kredituak. Han, urrutira, abentura bat hasi du, eta inork ez dio axola.'
Hori guztia egin ondoren, Sarriatik Bidea egitea bada zure aukera, espero dut eta nahi dut “Bide On” bat izatea eta ahalik eta gehien gozatzea, oraingoan ahalik eta urrutien egiteko. Benetan uste dut merezi duela eta asko.