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Nola lortu konpostela COVID garaian
Egilea: RuudHzeh | 2020/08/28
Koronabirusak (COVID-19) eragindako pandemia Santiagora iristen diren erromesengan ere eragina izaten ari da, azken sariaren, konpostela preziatuaren, bila.
Abuztuan, birusaren gorespenean, egin Bide Ingelesa. Ahalik eta denbora gutxien galtzeko behar duzuen informazio guztia emango dizuet, eta etxera itzuliko zarete, konposta besapean hartuta.
1. URRATSA: KREDENTZIALA
Askok jakingo duzue, baina ez da komeni gogoratzea.Kredentziala aldean eraman behar duzue, etapa bakoitzeko bi zigilurekin. Nire lehen bidean, egunen batean batek bat baino ez zigun tinbratu eta arazo batzuk jarri zizkiguten.
2. URRATSA: JASOTZERA JOAN AHAL IZATEKO ON LINE ERREGISTROA
Lehen berrikuntza koronabirus-garaietan. Santiagora iristen zaretenean, on line erregistro bat egin behar duzue zuen datu pertsonalekin. Esteka:
Online erregistroa – Erromesen bulegoa
Kontuz, nahitaezkoa da, edo ez dizue erantzungo. Erregistroa egin ondoren, SMS bat edo mezu elektroniko bat bidali behar zaizue zuen posta elektronikora, prozesua egin dela baieztatuko dizuen kode batekin. Ez da beharrezkoa, baina ondo gordeta edukitzea besterik ez dago, eskatzen badizue ere.
3. URRATSA: BILDU KONPOSTELA
Gure egiaztagiria behar bezala bete eta erregistratu ondoren, konposta jasotzera joan gaitezke honako leku honetara:
Erromesa Hartzeko Bulegoa – Konpostelana biltzeko tokia
Baina… KONTUZ! ! COVID baino lehen luzea eta aspergarria bazen, orain are gehiago. Kontuan izan informazio hau:
- Bulegoa 10:30ean irekiko da. Interneten ordutegi desberdinak ikusiko dituzue, ez kasurik egin, gaur egungo irekiera-ordutegia hau da.
- Irekitzen den ordutik aurrera, segurtasuneko mutilak zenbaki batzuk ematen ditu ilaran ordenatuta; zenbaki horiek mugatuak dira.
- Goi-denboraldian (nire kasuan, abuztuan), goizeko 9etan ilara luzea zegoen.Goizeko 8ak aldera joatea gomendatzen dizuet, eta 10:30ak arte itxarotea txartelak zabaldu eta banatu arte. Horrela, lehenengo zenbakietatik izango zarete, eta, ireki bezain laster, sartzen lehenak izango zarete.
- Zenbakia duen tiketa lortu ondoren, QR kode bat du, eta hor ikus dezakezu zein zenbakiri erantzuten dioten. Zenbaki altua baduzu, alde egin eta mugikorraren bidez egin dezakezu segimendua, zenbaki gutxi geratzen zaizkizunean.
- Bulegora iristen zaretenean, agian sarreran QR kodea duen seinale bat aurkituko duzue. 2. urratsean adierazi dizuedan web-orrian erregistratzeko, ez duzue besterik egin behar.
- Talde bat bazarete, kide guztiek egon behar dute (bakoitzak tiketa bat izan behar du), baldin eta 10 lagun baino gehiago ez bazarete. Segurtasun-mutilaren arabera, kopuru hori gainditzen baduzue eta erromes guztiek ibilbide bera egin baduzue, pertsona bakarra joan daiteke kredentzial eta NAN guztiekin.
Urrats erraz hauei esker, konposta jasotzean kontuko ordu gehiago ez galtzea ziurtatuko duzue.