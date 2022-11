Cómo conseguir la Compostela en tiempos de COVID

La pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) está afectando incluso a los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela en busca del premio final, la preciada compostela.

Este agosto, en pleno apogeo del virus, realice el Camino Inglés. Os voy a dar toda la información que necesitáis para perder el mínimo de tiempo posible y volváis a casa con la compostela bajo el brazo.

PASO 1: CREDENCIAL

Muchos lo sabréis, pero no está de más recordarlo. Debéis llevar encima la credencial, con dos sellos por etapa. En mi primer camino, algún día sólo nos timbraron uno y nos pusieron algunos problemas.





PASO 2: REGISTRO ONLINE PARA PODER IR A RECOGERLA

Primera novedad en tiempos de coronavirus. Cuando lleguéis a Santiago de Compostela, debéis realizar un registro online con vuestros datos personales. Adjunto enlace:

Registro online – Oficina de peregrinos

Ojo, es obligatorio, o no os atenderán. Una vez hecho el registro, os debe llegar un SMS o un email a vuestro correo electrónico con un código que os confirmará que el proceso se ha cursado. No es necesario, pero no está de más que lo guardéis a buen recaudo por si os lo solicitasen.

PASO 3: RECOGER LA COMPOSTELA

Una vez tengamos nuestra credencial correctamente cumplimentada y hayamos hecho el registro, ya podemos ir a recoger la compostela al siguiente lugar:

Oficina de Acogida al Peregrino – Lugar donde recoger la compostelana





Pero… ¡¡ATENCIÓN!! Si antes de la COVID ya era algo largo y aburrido, ahora aún más. Ten en cuenta la siguiente información:

La oficina abre a las 10:30h . Por Internet veréis diferentes horarios, no hagáis caso, el horario de apertura actual es este.

. Por Internet veréis diferentes horarios, no hagáis caso, el horario de apertura actual es este. A partir de la hora de apertura, el chico de seguridad entrega unos números por orden de cola, estos números son limitados .

. En temporada alta (en mi caso, agosto) a las 9 de la mañana ya había una larga cola. Os recomiendo ir sobre las 8 de la mañana y esperar hasta las 10:30h a que abran y repartan los tickets . De esta forma tendréis de los primeros números y, en cuanto abran, seréis de los primeros en entrar.

. De esta forma tendréis de los primeros números y, en cuanto abran, seréis de los primeros en entrar. Una vez has conseguido el ticket con el número, éste tiene un código QR en el cual puedes ver a qué número están atendiendo. Si tienes un número alto, puedes marchar y hacer el seguimiento por el móvil, volviendo al lugar cuando queden pocos números delante tuyo.

Cuando lleguéis a la oficina, quizás os encontráis una señal en la entrada con un código QR. Es para hacer el registro en la web que ya os he indicado en el paso número 2, no tenéis que hacer nada más.

Si sois un grupo, deben estar todos los integrantes (y cada uno con un ticket) a no ser que seáis más de 10 personas. En principio, según el chico de seguridad, si superáis este número y todos los peregrinos habéis hecho la misma ruta, puede ir solo una sola persona con todas las credenciales y DNIs.





Con estos sencillos pasos os aseguraréis no perder más horas de la cuenta al recoger vuestra merecida compostela.