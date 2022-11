Com aconseguir la Compostela en temps de COVID

La pandèmia provocada pel coronavirus (COVID-19) està afectant fins i tot els pelegrins que arriben a Santiago de Compostel·la a la recerca del premi final, la preuada compostela.

Aquest agost, en ple apogeu del virus, realitzi el Camí Anglès. Us donaré tota la informació que necessiteu per a perdre el mínim de temps possible i torneu a casa amb la compostela sota el braç.

PAS 1: CREDENCIAL

Molts ho sabreu, però no està de més recordar-ho. Heu de portar damunt la credencial, amb dos segells per etapa. En el meu primer camí, algun dia només ens van timbrar un i ens van posar alguns problemes.





PAS 2: REGISTRE ONLINE PER A PODER ANAR A RECOLLIR-LA

Primera novetat en temps de coronavirus. Quan arribeu a Santiago de Compostel·la, heu de realitzar un registre online amb les vostres dades personals. Adjunt enllaç:

Registre online – Oficina de pelegrins

Ull, és obligatori, o no us atendran. Una vegada fet el registre, us ha d'arribar un SMS o un email al vostre correu electrònic amb un codi que us confirmarà que el procés s'ha cursat. No és necessari, però no està de més que ho guardeu en lloc segur per si us ho sol·licitessin.

PAS 3: RECOLLIR LA COMPOSTELA

Una vegada tinguem la nostra credencial correctament emplenada i hàgim fet el registre, ja podem anar a recollir la compostela al següent lloc:

Oficina d'Acolliment al Pelegrí – Lloc on recollir la compostelana





Però… ATENCIÓ!! Si abans de la COVID ja era una cosa llarga i avorrit, ara encara més. Tingues en compte la següent informació:

L'oficina obre a les 10:30h . Per Internet veureu diferents horaris, no feu cas, l'horari d'obertura actual és aquest.

. Per Internet veureu diferents horaris, no feu cas, l'horari d'obertura actual és aquest. A partir de l'hora d'obertura, el noi de seguretat lliura uns números per ordre de cua, aquests números són limitats .

. En temporada alta (en el meu cas, agost) a les 9 del matí ja hi havia una llarga cua. Us recomano anar sobre les 8 del matí i esperar fins a les 10:30h al fet que obrin i reparteixin els tiquets . D'aquesta forma tindreu dels primers números i, quan obrin, sereu dels primers a entrar.

. D'aquesta forma tindreu dels primers números i, quan obrin, sereu dels primers a entrar. Una vegada has aconseguit el tiquet amb el número, aquest té un codi QR en el qual pots veure a quin número estan atenent. Si tens un número alt, pots marxar i fer el seguiment pel mòbil, tornant al lloc quan quedin pocs números davant teu.

Quan arribeu a l'oficina, potser us trobeu un senyal en l'entrada amb un codi QR. És per a fer el registre en la web que ja us he indicat en el pas número 2, no heu de fer res més.

Si sou un grup, han d'estar tots els integrants (i cadascun amb un tiquet) tret que sigueu més de 10 persones. En principi, segons el noi de seguretat, si supereu aquest número i tots els pelegrins heu fet la mateixa ruta, pot anar només una sola persona amb totes les credencials i DNIs.





Amb aquests senzills passos us assegurareu no perdre més hores del compte en recollir vostra merescuda compostela.