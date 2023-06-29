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Lebaniego bidea eta Lebaniegoko erretiro-urtea
2023/06/29Imagen: Cantabria Turismo
Lebaniego bidearen jatorria
Lebaniego bidea erromesaldi-bide bat da, eta Astorgako gotzaina zen Santo Toribio ren hondakinak gurtzeko sortu zen, eta, ondoren, Lignum Crucisen erlikiak, Elizak onartutako Kristoren Gurutzearen zatirik handiena, santuak berak Jerusalemdik ekarritakoak, gurtzeko. Bi gurtza- eta debozio-objektuak musulmanen inbasioaren ondoren Turienoko San Martin monasteriora (gaur egun Liebanako Santo Toribio) eraman zituzten, babesteko eta zaintzeko.
Horren ondorioz, monasterioa, Erdi Arotik, berezko nortasuna zuten erromesaldien zentro bihurtu zen, eta erromesek nahitaez gelditu behar izan zuten Santiagorako bidean, Leño Sakratua eta Astorgako Santo Toribioaren hondakinak atseden hartzeko, sendatzeko eta gurtzeko, eta horiei ahalmen sendagarri eta miragarriak ematen zitzaizkien. Ondorioz, zenobio sakratu horri Jubileuaren pribilegioa eman zitzaion 1512an Julio II. Aita Santuak bulda bidez eta hiru urte geroago Leon X. Aita Santuak berretsia, garai hartatik Erroma, Jerusalem eta Santiagorekin batera egiten duen aintzatespena. Orduan, erretiroak zortzi egun hartzen zituen: San Toribio eguna, apirilaren 16a, eta hurrengo zazpi egunak. Baina 1967an zabaldu zen Pablo vi.a aita santua urte osoan, eta Jubilar Urtearen hasiera ezarri zuen apirilaren 16an Santo Toribio eguna igandea zen bakoitzean.
Erretiro-urtea
Aurten, hirurogeita hamalaugarren Jubilar Urtea (2032-2024) inauguratu da. “Aparteko interes publikoa” deritzon ekitaldi katalogatua da, eta giza balioak, kultura eta, batez ere, pertsonak, erromesak eta Bidea eta milaka urteko tradizioak bizirik mantentzen dituzten guztiak goraipatzen ditu.
Zer du desberdina Lebaniego bideak
Lebaniego bideak 72 kilometro ditu, itsasoa eta mendia lotzen dituztenak, eta San Vicente de la Barquera marinel etxea Liebanako La Viorna mendiaren (Santo Toribio de Liébana) izurrien artean bildutako tenplu txikiarekin lotzen du. Hiru etapatan egin daiteke bide hori, eta, maila fisikoan zorrotza bada ere, sari ugari jasotzen ditu, paisaien aberastasunari eta ikusgarritasunari esker. Beste erromesbide batzuetatik bereizitako marka du, balio natural handiko eremu menditsuak zeharkatzen baititu eta ibilbidearen zati handi bat Natura 2000 Sarearen gainean baitago.
Bide bat baino gehiago daude monasterioarekin lotzeko eta ardatz kultural eta natural gisa sendotzeko:
- Leongo probintziatik, Leongo bidea eta Vadiniense bidea daude.
- Palentziatik, Camino Lebaniego Castellano.
- Asturiastik, Asturiasko Bidetik eta Santutegien Bidetik.
Lebaniego Bideaz gain, Iparraldeko edo Kostako Donejakue Bideak Kantabriako itsasertza zeharkatzen du, eta UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatutako bi erromesbide dituen mundu kristauko eskualde bakarra da.
Lebaniego Bideari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, Camino Lebaniego web ofizialean lor dezakezu.