El Camino Lebaniego y el año Jubilar Lebaniego

Los orígenes del Camino Lebaniego

El Camino Lebaniego es un camino de peregrinación que surgió con el objeto de venerar los restos de Santo Toribio, obispo de Astorga, y posteriormente, las reliquias del Lignum Crucis, el mayor fragmento conservado de la Cruz de Cristo reconocido por la Iglesia, traídas por el propio santo desde Jerusalén. Ambos objetos de culto y devoción fueron trasladados tras la invasión musulmana al monasterio de San Martin de Turieno (hoy Santo Toribio de Liébana) para su protección y custodia.

Este hecho provocó que el monasterio se hubiera convertido, desde la Edad Media, en un centro de peregrinaciones con identidad propia, siendo una parada obligatoria por cuantos peregrinos dirigían sus pasos hacia Santiago de Compostela con el fin de descansar, curarse y adorar el Leño Sagrado y los restos de Santo Toribio de Astorga, a los cuales se les conferían poderes curativos y milagrosos. Como resultado, a este sagrado cenobio se le otorgó el privilegio del Jubileo mediante bula por el Papa Julio II en 1512 y ratificado tres años más tarde por el Papa León X, un reconocimiento que comparte junto con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela desde aquella época. Entonces, el jubileo abarcaba ocho días: la fiesta de Santo Toribio, el 16 de abril, y los siete días posteriores. Pero es en el año 1967 cuando el Papa Pablo VI amplió la celebración durante todo el año y establecía el inicio del Año Jubilar cada vez que la festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, cayera en domingo.

Año Jubilar

Este año se ha inaugurado el septuagésimo cuarto Año Jubilar 2032-2024, un acontecimiento catalogado de “Excepcional Interés Público” que supone un enaltecimiento de los valores humanos, de la cultura y, sobre todo, de las personas, de los peregrinos y de todos aquellos que mantienen vivo el Camino y sus tradiciones milenarias.

Qué tiene de diferente el Camino Lebaniego

El Camino Lebaniego comprende un total de 72 kilómetros que unen mar y montaña, conectando la villa marinera de San Vicente de la Barquera con el pequeño templo recogido entre los pliegues del monte La Viorna, Santo Toribio de Liébana. Un camino que puede realizarse en 3 etapas y, aunque exigente a nivel físico, se ve recompensado ampliamente gracias a la riqueza y espectacularidad de sus paisajes. Este posee una marca diferenciada con respecto a otros caminos de peregrinación, ya que atraviesa zonas montañosas de gran valor natural y buena parte del recorrido se asienta sobre la Red Natura 2000.

Son varias las vías de peregrinación que conectan con el monasterio y que se consolidan como ejes culturales y naturales:

desde la provincia de León, existen el Camino Leonés y el Camino Vadiniense.

desde Palencia, el Camino Lebaniego Castellano.

desde Asturias, el Camino Asturiano y el Camino de los Santuarios.

Además del Camino Lebaniego, el Camino de Santiago del Norte o de la Costa atraviesa el litoral de Cantabria, convirtiéndola en la única región del mundo cristiano en contar con dos caminos de peregrinación declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Si quieres más información sobre el Camino Lebaniego, puede obtenerla en su web oficial Camino Lebaniego.